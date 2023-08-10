Burdur'da daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan alkollü sürücü, aracı ile önce bir otomobile, sonra da elektrik direğine çarptı. Kaza, Burdur-Isparta kara yolu Çevreyolu Bulvarı'nda meydana geldi.

Burdur'da alkollü sürücü önce otomobile, sonra elektrik direğine çarptı

BURDUR - Burdur'da daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan alkollü sürücü, aracı ile önce bir otomobile, sonra da elektrik direğine çarptı.

Kaza, Burdur- Isparta kara yolu Çevreyolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametine seyir eden Mustafa N. idaresindeki 15 DM 935 plakalı Toyota marka otomobil, aynı istikamete giden Özcan D. yönetimindeki 07 EG 752 plakalı otomobili sollamak isterken önce geçmek istediği otomobile, sonra yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yardımını reddeden Mustafa N.'nin yapılan kontrolde 2.68 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan 2038 yılına kadar ehliyetine el konulduğu tespit edilen Mustafa N.'ye yine alkollü araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 16 bin 380 lira idari para cezası uygulanarak, ehliyetine el koyma süresi 2043'e uzatıldı.