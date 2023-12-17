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Burdur'da alkollü kişi oğlunun iş yerinin camlarını kırdıktan sonra otomobilin çarpması sonucu yaralandı

17 Aralık 2023 00:40 Güncelleme: 00:42 Abone Ol

Burdur'da bir kişi, oğlunun iş yerinin camlarını taşla kırdıktan sonra alkollü bir şekilde olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.