Burdur'da Afetlere Hazırlık Eğitimi Tamamlandı

Burdur'da afetlere hazırlık kapsamında akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan 32 öğretmen ve personele düzenlenen törenle armaları verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi koordinesinde, Burdur AFAD ile işbirliği yapılarak Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon eğitimi yapıldı.

Navigasyon kullanımı, iletişim ve haberleşme, enkazda arama-kurtarma, çadır kurulumu, telsiz kullanımı, yangın ve afet farkındalık konularında 32 öğretmen ve personele, teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Katılımcılar, AFAD tarafından görevlendirilen akreditasyon komisyonu gözetiminde girdikleri sınavda başarılı oldu.

Eğitimlerini tamamlayanlara armaları, Öğretmenevinde düzenlenen törenle takdim edildi.

Burdur Vali Yardımcısı Mustafa Kutlu, törende, afetlere her an hazır olunması gerektiğini söyledi. Yapılan eğitimlerin önemli olduğunu vurgulayan Kutlu, afete hazırlık çalışmalarını el birliğiyle yürüteceklerini belirtti.

AFAD İl Müdürü Teymen Şimşek de il genelinde yerel müdahale kapasitesinin artırılması için yoğun şekilde çalıştıklarının altını çizdi.

İlk akredite ekibini oluşturduklarını anlatan Şimşek, "Ekibimiz, zorlu eğitimden geçti. En son yapılan akreditasyon sınavıyla da başarı elde ederek bugün arma taktim törenini gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.