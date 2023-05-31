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Burdur'da Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi

Burdur'da Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi

Güncel Haberler

İl Sağlık Müdürlüğünce Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, UMKE ve Acil Sağlık Hizmetleri personellerince Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü öğrencilerine yönelik MAKÜ'de saha eğitimi düzenlendiği belirtildi.

Afet triajı, olay yeri yönetimi, UMKE aracı ve ambulans ekipmanlarının tanıtımı, iletişim araçlarının kullanımı, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde yaklaşım alanlarında verilen eğitimlerle öğrencilere mesleki beceri kazandırmak amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Burdur Güncel Haberler

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