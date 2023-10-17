BURDUR'DA 80 TON BALYA SAMAN YANDI
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Burdur'da çıkan yangında 80 ton balya saman kullanılamaz hale geldi.
Burdur'da çıkan yangında 80 ton balya saman kullanılamaz hale geldi.
Burdur merkez Bağlar Mahallesi 2'nci Ayşeoğlu Pınarı Caddesi'nde Halil İbrahim Demir'e ait samanlıkta dün akşam üzeri bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangına Burdur Belediyesi itfaiyesi 5 araç ve 32 personelle müdahale etti. Yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 80 ton balya saman yanarak kullanılamaz hale geldi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel