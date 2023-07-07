Burdur'da 790 Bin Liralık Araç Dolandırıcılığı Engellendi

Burdur'da polis ekipleri, Kayseri'den gelen bir kişinin 790 bin lira dolandırılmasını engelledi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Burdur'da 790 bin liralık araç dolandırıcılığını polis ekipleri engelledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de yaşayan M.G, sosyal medyada ilanı yayımlanan satılık aracı almak için kentte geldi.

M.G, araç sahibi olmayan ve ilanı yayımlayan şüpheli H.E'nin verdiği banka hesabına 790 bin lira gönderdi. M.G, kendisini kentte noterde karşılayan araç sahibi A.Y. ile buluştuğunda ise dolandırıldığını anladı.

M.G'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla harekete geçerek paranın gönderildiği hesaba bloke koydurup dolandırıcılığı önledi.

Aracın sahibi ve alıcıyı dolandırmaya çalışan şüpheli H.E. hakkında ise yakama kararı çıkarılarak adli işlem başlatıldı.