Burdur'da 75 Yaşındaki Kadın, İsrail Askerlerinin Baskınına Protesto Gösterisi Düzenledi

BURDUR'da Şerife Özbek (75), İsrail askerlerinin Sumud filosuna yaptığı baskını, elinde Türk bayrağıyla yol keserek protesto etti. Araçların geçişine bir süre izin vermeyen Özbek, "Sabaha kadar onlar için dua ettim. Artık yeter" dedi.

Burdur'da yaşayan Şerife Özbek, bugün öğle saatlerinde elinde Türk bayrağıyla kent merkezindeki Armağan İlci Bulvarı'na çıkıp, trafiği durdurdu. İsrail askerlerinin Sumud filosuna yaptığı baskını protesto etmek isteyen Şerife Özbek, araçların geçişine izin vermedi. Şerife Özbek, elindeki bayrağı sallayıp araçta bulunanların ve çevredekilerin İsrail'e tepki göstermesini istedi. Sürücüler ve çevredekilerin ikna etmeye çalıştığı Şerife Özbek, geçmek isteyen araçların önüne geçerek durdurdu. Bağırarak tepkisini sürdüren Özbek, bir süre sonra ikna edilerek eylemini sonlandırdı.

'ORADA İNSANLAR ÖLÜYOR'

Şerife Özbek, "Aktivistler kaç gündür yolda. Hiçbir şey istemeden, çocuklara ne katabildilerse sağlık eşyası katmışlar, onları vermek istiyorlar. Hiç kimseye dokunmuyorlar. Öyle olduğu halde üstünden, altından, yerden, gökten asker yolluyorlar. Çocukları gemilerden zorla indirdiler. Sabaha kadar onlar için dua ettim. Artık yeter. Yahudiler yalan söylüyor. Orada insanlar ölüyor. Allah bunları bize soracak. 'Kullarım yiyip yiyip uyudunuz mu?' diyecek. Dünya oraya geldi, adamlar halen daha 'Siz kim oluyorsunuz' diyor" diye konuştu.