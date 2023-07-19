Burdur'da 70 Dönüm Kuru Otlukta Yangın Çıktı

BURDUR'da çıkan yangında yaklaşık 70 dönüm kuru otluk yandı.

Dün saat 17.00 sıralarında Şeker Fabrikası bahçesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda yayılarak Cıvlaz Deresi mevkisinde de etkili oldu. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın 8 arazöz ve 25 itfaiye eri ve bir iş makinesi ile çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 70 dönüm kuru otluk yandı.

Vatandaşları ot yangınları konusunda uyaran Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, Bol yağışlı geçen bir bahar mevsiminden sonra yaz mevsimini yaşadığımız şu günlerde otlar kurumaya başladı. Yaklaşık 25 günde 30 ot yangını ihbarına gittik. Şu anda 70 dönüm otluk bir alan 5 dakika içerisinde yandı. Müdahale edip önünü kesmeseydik. Şeker Fabrikası içerisi ve yandaki evleri de tehlikeye sokacaktı. Vatandaşlarımızdan ricam mümkün olduğunca ot yangınlarına karşı hassas olsunlar, yapılarının yanındaki kuru otları temizlesinler, gelişigüzel sigara izmariti atmasınlar. Ot yangınları çok hızlı ilerleyen rüzgarın etkisiyle de faciaya dönüşebilen yangınlar. Tüm halkımızı duyarlı olmaya davet ediyorum dedi.