BURDUR'DA 69 ÖĞRENCİ İÇİN HAFIZLIK İCAZET TÖRENİ

BURDUR (DHA) - BURDUR'da İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 69 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi konferans salonunda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Enver Türkmen, Burdur Merkez ile Bucak, Gölhisar ve Altınyayla ilçelerindeki yatılı Kız-Erkek Kur'an Kurslarında hafızlığını ikmal edip belgesini alan 69 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlediklerini söyledi. Türkmen, "Peygamberimiz 'Veda Haccı'nda ümmetine seslenirken onlara şöyle demişti; 'Size öyle bir emanet bırakıyorum ki ona sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı ve Nebi'nin sünnetidir' buyurmuşlardır. Bizler evlatlarımıza Kur'an-ı öğretmek suretiyle onlara en büyük hazineyi bahşetmiş oluyoruz. Onlar yüklendikleri bu paha biçilmez emanet sayesinde yüce Allah'ın ve sevgili Resulünün sevdiği kimseler haline geliyorlar. Çocuklarımıza Kur'anı öğretmek, anlatmak ve sevdirmek zorundayız. İstikamet üzere yaşayarak Allah ve Resulünün razı olduğu bir ümmet olmak için başta kendimiz, evlatlarımız ve Müslüman toplum olarak Kur'an kültürüne sahip olmalıyız" ifadelerini kullandı. Müftü Türkmen'in konuşmasının ardından 17'si kız 69 öğrenci hadisler, ilahiler ve Kur'an-ı Kerimden sureler okudu.

Burdur Vali Yardımcısı Mehmet Polat ise programda yaptığı konuşmada; 'Hafızlık bildiğiniz gibi çok zor bir görev. Mübarek, yüce bir görev ama bir o kadar da zor. Ben kardeşlerimi öncelikle bu zor göreve talip oldukları ve kursu başarıyla bitirip bugün icazet almaya hak kazandıkları için tebrik ediyorum. Hayat onlar için yeni başlıyor. Bundan sonra daha çok çalışmaları gerektiğini ve en başta örnek bir insan, örnek bir mümin olmaları gerektiğini eminim hepsi biliyorlardır. Görevlerini icra ederken kendilerine başarılar, kolaylıklar, hayırlı ve mübarek görevler diliyorum. İnşallah her şey gönüllerince olur, hayatta daima başarılı olurlar" ifadelerini kullandı.

Hafız öğrencilere belgeleri ve hediyelerinin protokol üyeleri tarafından verilmesiyle tören sona erdi.