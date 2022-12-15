Burdur'da 5 yaş grubunun okullaşma oranı yüzde 99'a ulaştı Güncel Haberler Burdur'da 5 yaş grubundaki okul öncesi eğitimde okullaşma oranında hedefin yüzde 100 olduğu bildirildi. Burdur'da 5 yaş grubundaki okul öncesi eğitimde okullaşma oranında hedefin yüzde 100 olduğu bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca son bir yılda başlatılan okul öncesi eğitim seferberliğinin sürdüğü belirtildi. Bu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu kentte okul öncesi eğitimde okullaşma oranın 99.7'ye ulaştığı kaydedildi. "Köy Yaşam Merkezleri" bünyesinde açılan anasınıfları sayesinde miniklerin okul öncesi eğitimle tanışmalarının sağlandığı aktarıldı. Sürecin başarılı bir şekilde ilerlediği ve kısa süre içinde bu yaş grubunda okullaşma oranının yüzde 100'e çıkacağı vurgulandı. Kaynak: AA / Güncel milli eğitim bakanlığı Burdur Güncel Haberler

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