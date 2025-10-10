Haberler

Burdur'da 420 Proje Yürütülüyor: 2025 Bütçesi 5,7 Milyar TL

Burdur İl Koordinasyon Kurulu'nun toplantısında, şehirde yürütülen projeler ve ayrılan bütçe hakkında bilgi verildi. Toplamda 420 proje bulunurken, 2025 yılı için 5,7 milyar TL ödenek ayrıldığı belirtildi.

BURDUR İl Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılı 3'üncü Dönem Toplantısı, Vali Yardımcısı Mustafa Kutlu başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdaresi Salonu'ndaki toplantının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Kutlu, Burdur'da 420 proje yürütüldüğünü söyledi. Kutlu, "Sektörel bazda bakıldığında tarım sektöründe 114, ulaştırma- haberleşme sektöründe 114, eğitim sektöründe 37, diğer kamu hizmetler sektöründe 124, sağlık sektöründe 11, enerji sektöründe 5, imalat sektöründe 11, konut sektöründe 3 ve turizm sektöründe 1 proje bulunmaktadır. 420 projenin birçoğu yıllara sari projeler olup, toplam proje tutarı 31,9 milyar TL, önceki yıllar harcamalar toplamı 4,6 milyar TL'dir" dedi.

2025 yılında bu projelere 5,7 milyar TL ödenek ayrıldığını, bunun 3,5 milyar lirasının harcandığını belirten Kutlu, "420 projenin 97'si tamamlanmış, 113'ü devam etmekte, 69'u ise ihale aşamasındadır. 132 projeye de çeşitli nedenlerle başlanamamış, 9 proje ise tasfiye edilmiştir" diye konuştu.

Toplantı yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcilerinin ilde yapılan yatırımlar hakkında sunum yapması ile sona erdi.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

