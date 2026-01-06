Haberler

Burdur'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Burdur-Isparta kara yolu Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada 4 araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Gökhan U. (36) idaresindeki 07 BZY 904 plakalı otomobil, Burdur- Isparta kara yolu Sanayi Kavşağı yakınlarında E.S. yönetimindeki 15 AEK 189 plakalı otomobil, H.B'nin kullandığı 06 EUT 152 plakalı kamyonet ve M.K'nin sürücülüğünü yaptığı 15 ABM 002 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Gökhan U. ve aynı otomobilde bulunan Samet U. (33) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekibince çıkarıldıktan sonra sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
