Burdur'da 3 katlı ahşap evde çıkan yangın kontrol altına alındı
AA - Bilal Altıok - Güncel
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Burdur'un merkeze bağlı Akyayla köyünde 3 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Burdur'un merkeze bağlı Akyayla köyünde 3 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akyayla köyünde, Keziban Bozkurt'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evi tahliye edenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Evin ahır olarak kullanılan alt katında saman balyaları olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.
Alevlerin sardığı ev, müdahaleye rağmen büyük hasar gördü.
İtfaiye ekiplerinin evdeki soğutma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
AA / Bilal Altıok - Güncel