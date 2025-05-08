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Burdur'da 20 Yaşındaki Genç Kız Bıçaklandı

Burdur'da 20 Yaşındaki Genç Kız Bıçaklandı
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Burdur'da sokakta karın bölgesinden bıçakla yaralanmış halde bulunan 20 yaşındaki Leyla Ş., hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

BURDUR'da sokakta karın bölgesinden bıçakla yaralanmış halde bulunan Leyla Ş. (20) hastanede tedaviye alındı.

Dün saat 23.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine İnönü Mahallesi Taşcı Sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Leyla Ş.'yi karın bölgesinden bıçakla yaralanmış halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Leyla Ş. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri Leyla Ş.'nin bıçaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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