Burdur'da 2 Bin Fidan Dikildi

Burdur'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 2 bin fidan dikildi.

Hilmi Hafize Evin Huzurevi arazisinde düzenlenen törende, katılımcılara Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince fidan dikim tekniği anlatıldı.

Bilgilendirmenin ardından protokol üyeleri, huzurevi sakinleri ve öğrenciler, çam ve zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

Burdur Valisi Türker Öksüz, gazetecilere, 7 dekarlık alanda 2 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Yeni hizmete giren huzurevinin çevresini bu vesileyle ağaçlandırdıklarını belirten Öksüz, "Ülkemizin ve ilimizin ihtiyacı olan yeşil alanlarla çevrenin korunması, erozyonun önlenmesi, daha yeşil ve güzel bir çevreyi gelecek nesillere aktarmak için önemli bir faaliyet yaptık. İnşallah buradaki fidanlar geleceğe nefes olacak. İleride bu bölge daha da yeşillendirilecek. Daha temiz ve ekolojik açıdan dengeli bir çevreye katkıda bulunmuş olacağız." diye konuştu.