Burdur'da 195 Sikke Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Burdur'da 195 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda, çeşitli dönemlere ait 195 sikke ele geçirilirken, A.G, İ.Ö, V.Ü ve M.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.