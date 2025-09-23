Haberler

Burdur'da 195 Sikke Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da yapılan jandarma operasyonunda kültür ve tabiat varlıkları koruma kapsamında 195 sikke ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur'da 195 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda, çeşitli dönemlere ait 195 sikke ele geçirilirken, A.G, İ.Ö, V.Ü ve M.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

İsrail'in katliamına tek laf etmeden Hamas'ı hedefe koydu
KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı: Tanımadığım bir erkeği...

KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis apar topar gözaltına aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.