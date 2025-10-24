Haberler

Burdur'da 15 Yaşındaki Çocuk Pompalı Tüfekle Öldürüldü, Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Burdur'da 15 Yaşındaki Çocuk Pompalı Tüfekle Öldürüldü, Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da 15 yaşındaki Halilcan Çavaş, pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Arkadaşının evinde yaşanan olay sonrası tutuklanan sanık A.A., 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çavaş'ın ailesi, verilen cezanın adil olmadığını belirterek tepki gösterdi.

BURDUR'da Halilcan Çavaş'ın (15), pompalı tüfekle karnından vurulup yaşamını yitirmesine ilişkin tutuklu yargılanan arkadaşı A.A.'ya (16), 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Duruşma sonrası Halilcan Çavaş'ın ailesi cezanın az olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

Olay, 15 Aralık 2024 saat 20.00 sıralarında Karasenir Mahallesi'nde meydana geldi. Halilcan Çavaş, arkadaşının ailesinin evinde, pompalı tüfekle karın bölgesinden vuruldu. Yaralanan Çavaş, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Çavaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Tüfekle oynarken kazara vurulduğu iddia edilen Halilcan Çavaş'ın, olay sırasında evde bulunan 3 arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilerden A.A. tutuklanarak İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde olaya ilişkin açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya Halilcan Çavaş'ın babası Ali Çavaş ve annesi Sultan Çavaş ile taraf avukatları katıldı. Hakkında 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılan A.A., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkemede son sözü sorulan A.A., "Kardeş gibiydik, öldürme kastım yoktu. Tüfek bir anda ateş aldı" dedi.

Halilcan Çavaş'ın annesi Sultan Çavaş ve babası Ali Çavaş, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanık A.A.'ya önce 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis verildiğini açıkladı. Daha sonra heyet, A.A.'nın cezasının olay tarihinde 15- 18 yaş aralığında olması ve iyi hal indirimiyle birlikte 10 yıl 10 aya indirilmesine karar verdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Halilcan Çavaş'ın babası Ali Çavaş, karara tepki gösterdi.

Anne Sultan Çavaş da "Verilen kararla içim soğumadı. Benim çocuğumu evden götürüp, 'kardeş gibiydik' diyor, neden öldürdü madem? Yalan söylüyor" dedi.

Ailenin avukatı Özgür Ölmez de "Verilen 10 yıl 10 ay cezanın vicdanlara su serpmediği, adalet duygusunu yaşatmadığı kanaatindeyim. Çocuğun evinden alınarak sanığın evine götürülüp orada kaza süsü verildiği savunmasının kullanıldığını düşünüyoruz. Kararı istinafa taşımak için başvurumuzu yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek

Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor

Genç kızlara korkunç tuzak: İçen tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.