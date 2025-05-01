BURDUR'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Burdur'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Çatalpınar Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'nda kadar yürüyüş düzenlendi. Sendikaların oluşturduğu tertip komitesi öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüştü sendika ve meslek örgütleri bir araya geldi. Yürüyüşe CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd ile işçiler ve sendika temsilcileri de katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tertip komitesi adında konuşmalar yapıldı. Etkinlik katılımcıların halay çekmesiyle sona erdi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,