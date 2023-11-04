Burdur'da 1.5 Milyon TL Değerindeki Dövizleri Çalan Hırsız Tutuklandı

Burdur'da park halindeki otomobilin camını kırarak araçta bulunan ve değere 1 milyon 500 bin TL olan dövizleri çalan hırsız tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Ekim günü Şekerevleri Mahallesi 38002 Sokak üzerinde park halinde olan bir aracın arka kapı camı kırılarak araç arka koltuğunda bulunan ve içerisinde toplam maddi değeri 1 milyon 500 bin Türk Lirası olan 7 bin 200 Dolar, 3 bin 500 Euro, 4 bin Türk Lirası, 17 adet çeyrek altın, 400 gram külçe altın, 2 adet çek defteri ve 1 adet cep telefonunun çalınması sonucu meydana gelen "Otodan Hırsızlık" olayı ile ilgili olarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın araç sahibinin eski çalışanı olan Ö.Ö. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs 30 Ekim günü ikametinde yapılan adli arama sonucunda çalıntı malzemeler ile birlikte yakalandı.

Şüpheli şahıs 31 Ekim günü çıkarıldığı mahkeme tarafında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın çaldığı nakit paralar, altınlar, çek defteri ve telefon sahibine teslim edildi. - BURDUR