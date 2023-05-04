Burdur Cezaevi'nde görevli infaz koruma memuru evinde ölü bulundu

23 yaşındaki İsmail Karaoğlan, nöbetten çıktıktan sonra evine gitti ve ertesi gün işe gelmedi. Arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak çalışan İsmail Karaoğlan (23) evinde ölü bulundu.

Yaklaşık 2 ay önce Burdur E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak göreve başlayan İsmail Karaoğlan salı sabahı nöbetten çıktıktan sonra evine geldi. Bu sabah mesaiye gitmesi gereken Karaoğlan iş yerine gelmeyince arkadaşları telefonla aradı ancak ulaşamadı. Cemil Mahallesi 18031 sokaktaki evine gelen arkadaşları dairenin kapısını açıp içeri girdiklerinde Karaoğlan'ı yatağında yüzüstü vaziyette hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Karaoğlan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Karaoğlan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Karaoğlan'ın cenazesinin memleketi Adıyaman'da toprağa verileceği öğrenildi.