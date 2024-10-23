Burdur Bucak'ta Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

BURDUR'un Bucak ilçesinde tarım arazisi ve seralarda başlayan yangın, çevredeki ev ve ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın saat 13.30 sıralarında Bucak ilçesinin Çamlık köyü Soğucak mevkiinde çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarım arazisi ve seralarda çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yangın bölgesine yakın olan Bucak Orman İşletme Müdürlüğü Elsazı orman söndürme ekipleri ve Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın evlere ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Halim AKCA/BUCAK,