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Burdur Bucak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Elsazı köyünde henüz belli olmayan bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan 2 helikopter ve 5 uçakla, karadan da yer ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Elsazı köyünde henüz belli olmayan bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan 2 helikopter ve 5 uçakla, karadan da yer ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel

Isparta Burdur Güncel Haberler

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