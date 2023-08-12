Burdur Bucak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Elsazı - Dutalan köyleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan 3 helikopter, 5 uçakla, karadan da 15 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 3 su tankeriyle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 13 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, kontrol altına alındı.