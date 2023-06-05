Burdur Belediye Başkanı: 'Burdur Gölü'nün yüzde 45'ini kaybettik'

BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bugün Burdur Gölü'nün yüzde 45'ini kaybettik. Böyle giderse 10 yıl içerisinde şu anki halinden yüzde 15- 20'sini daha kaybedeceğiz dedi. Ercengiz, gölden 20 metre uzaklaşan iskeleye üzerinde 'Göl yoksa Burdur yok' yazılı çelenk bıraktı.Burdur Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla halk plajında etkinlik düzenledi. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllülerinin müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, gölden 20 metre uzaklaşan iskeleye üzerinde 'Göl yoksa Burdur yok' yazılı çelenk koydu. Etkinlikte Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Genç de kök boya ile boyanıp, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen hazırlanan 100 metre uzunluğundaki kumaşı, göl kenarına bırakıldı.

'DÜNYANIN DENGESİNİ BOZDUK'

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bugün Burdur Gölü'nün yüzde 45'ini kaybettik. Böyle giderse 10 yıl içerisinde şu anki halinden yüzde 15- 20'sini daha kaybedeceğiz. Lütfen en başta evimizdeki musluklardan başlamak üzere suyumuzu, toprağımızı koruyalım. Yiyeceğimizi israf etmeyelim. Bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakalım. Son birkaç yıldır yer altı sularının önemli bir bölümünü kaybettiğimiz Burdur Gölü'nün hızla çekildiği bir dönemde yağan yağmurlar, bize bolluk bereket getirir. İleride çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir şehir, bir ülke, bir dünya olarak kalacağının da göstergesi olur. Yazlar yaz gibi, baharlar bahar gibi, kışlar da kış gibi değil; dünyanın dengesini bozduk dedi.

'DOĞA, İNTİKAMINI İNSANOĞLUNDAN ALACAKTIR'

İnsan eliyle son 100 yıl içerisinde dünyaya, havaya, suya çok zarar verildiğini vurgulayan Ercengiz, Dünyanın çatısını deldik. İnsanoğlu doğaya böyle davranmaya devam ederse; doğa yangınlarla, sellerle, çok büyük afetlerle, depremlerle kendi intikamını içinde yaşayan insanoğlundan alıyor ve alacaktır da. Doğa ile barışık olmak, suyumuzu doğru kullanmak, toprağımızı tüketmemek zorundayız. Evet ihtiyacımız olan üretimi artırmak, çoğaltmak insan refahını ve yaşam kalitesini artırmak; elbette insan olarak ödevimiz, görevimiz. Ama israfa ne diyelim Bu kadar çok israfın olduğu bir dünyada daha fazla üretmenin bir anlamı var mı Suyu, yiyeceği, toprağı, havayı tüketiyoruz. Denizleri kirletiyoruz diye konuştu.

'İSKELENİN AYAKLARI ARTIK KARADA'

Gölün, Burdur için çok kıymetli olduğunu ve kuruması halinde bölgenin ekolojik dengesinin, tarımının, hayvancılığının, insan yaşamının olumsuz etkileneceğini her fırsatta ifade ettiklerini anlatan Ercengiz, 2015 yılında göle yaptığımız iskeleden vatandaşımız tekneye binerek tur yapıyordu. Şu anda bırakın iskeleyi, iskeleyi tutan ayakların da karada olduğunu hepimiz gözlemliyoruz dedi.