Burdur Bayındır Ovası'nda Yangın: 600 Balya Saman ve 500 Dönüm Arazi Zarar Gördü

Burdur Bayındır Ovası'nda çıkan yangında 600 balya saman ile yaklaşık 500 dönüm arazi zarar gördü.

Bayındır Ovası'nda dün akşam üzeri bir anda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Elektrik tellerinin birbirine sürtmesi sonucu oluşan arktan meydana geldiği iddia edilen yangında 600 balya saman ile balya yapılmak için bekleyen biçilmiş tarlaların da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 dönüm arazi ile onlarca ağaç yandı. Yangın, Burdur itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çevredeki köylüler traktörlerle yaptığı müdahale sonrası söndürüldü. Yangında iki itfaiye eri de bir anda rüzgarın ters dönmesi ile hafif şekilde alevlere maruz kaldı.

Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, yaz mevsiminde şu ana kadar 100'ün üzerinde arazi yangınına müdahale ettiklerini belirterek, "Yangında tespitlerimize göre 500 dönüm alan zarar gördü. Binlerce saman balyası ve balya haline gelmeyi bekleyen ekinler zarar gördü. Bu sıcak havalarda vatandaşların yangına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor" dedi.

Vatandaşları iki tarla arasında ara satıhlar oluşturması konusunda uyaran Ballak, "Çünkü bu 500 dönümlük arazinin yanma süresi sadece 15 dakika sürdü. Çok acıdır ki vatandaşların bir yıllık emeği bu tür yangınlarda heba oluyor. Bunun önüne geçmek için iki tarla arasında pullukla 1,5- 2 metre arasında bir satıh oluştururlarsa yangın en azından o alanla sınırlı kalır. Zarar gören bütün vatandaşlarımıza, çiftçi kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha göstermesin" diye konuştu. (DHA)