Üye Girişi
Haberi Paylaş
Burdur-Antalya Karayolunda Tırın Dumanları Paniğe Neden Oldu

Burdur-Antalya Karayolunda Tırın Dumanları Paniğe Neden Oldu

Güncel Haberler

Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeki tırdan çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Trafik ekipleri itfaiye ekibi çağırdı. İtfaiye ekipleri tırın turbosundaki arızayı tespit etti.

Burdur- Antalya karayolunda seyir halindeki tırdan çıkan dumanlar paniğe neden oldu.

Olay, saat 21.15 sıralarında Burdur- Antalya karayolunun 6'ıncı kilometresinde Büğdüz Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Hasan Ç. idaresindeki 07 FSL 75 plakalı tırdan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. O sırada devriye gezen trafik ekipleri, bölgeye itfaiye ekibi istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanın sebebinin tırın turbosundaki arıza olduğunu tespit etti. Herhangi bir sorunun olmadığı anlaşılınca ekipler normale döndü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Antalya Burdur Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title