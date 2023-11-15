Burdur Antalya Karayolunda Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Burdur Antalya karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 08.20 sıralarında Burdur Antalya Karoyalu İnsuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan Burdur istikametine seyir halinde olan Murat Ş.(32) idaresindeki 07 S 7898 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Murat Ş., Ramazan Ş.(57), Emine Ş.(51), Uğurcan Ş.(7), Mehmet Ali Ş.(8), Mehmet Ş.(23) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi ederken vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR