Burdu'da av tüfeği ile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası

Burdu'da ayrı yaşadığı eşi Nurcan Seçer'i (35) av tüfeği ile öldürdüğü suçlaması ile tutuklu yargılanan Serhan Seçer'e (36) indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

BURDUR'da ayrı yaşadığı eşi Nurcan Seçer'i (35) av tüfeği ile öldürdüğü suçlaması ile tutuklu yargılanan Serhan Seçer'e (36) indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl 8 Nisan'da saat 21.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Serhan Seçer, av tüfeğini yanına alıp, 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Nurcan Seçer'in işlettiği restorana gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Seçer, iş yerinin kapısında eşine av tüfeği ile ateş etti. Yüzüne isabet eden saçmalarla yaralanan Nurcan Seçer, yere yığıldı. Kaçan Serhan Seçer, bu kez 300 metre mesafede Gazi Caddesi'nde kayınbiraderi Ömer Kılıç'a ait iş yerine gitti. Kayınbiraderine ateş etmek isteyen Serhan Seçer'in tüfeği tutukluk yaptı. Aynı caddede işletmesi olan babası Şeref Seçer, oğlunu görünce müdahale edip, tüfeği elinden aldı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Nurcan Seçer, kurtarılamadı.

Nurcan Seçer'in kız kardeşi Gülcan Yar ise "Hiçbir şeyin tesellisi değil. 'En azından içim rahatladı' diyemiyorum çünkü ablam yok. Giden gelmiyor" dedi.