Burcu Özüyaman'ın düğününde imam nikahı kıldırdığı yönünde haberlere Nihat Hatipoğlu cephesinden yalanlama

Lübnanlı iş insanı Rachad Ghandour, iş insanı Burcu Özüyaman'ın düğününün yankıları devam ederken, dini törene davetli olarak katılan Nihat Hatipoğlu cephesinde konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada Hatipoğlu'nun iki tarafın davetlisi olarak törene katıldığı belirtilirken, dini nikahı ise Lübnan'dan gelen din adamının kıydırdığı ifade edildi.

Lübnanlı iş insanı Rachad Ghandour, iş insanı Burcu Özüyaman'ın 2 gün 2 gece süren dillere destan düğünün yankıları sürüyor. Dini törene davetli olarak katılan Nihat Hatipoğlu'nun itibarını zedelemek amacıyla yapılan yalan yanlış haberler karşısında şu açıklama yapıldı ;

??Dini nikaha Nihat Hatipoğu hocamız iki tarafın davetlisi olarak hocamızön koşulsuz icabet etti.

?? 2- Dini nikahı Nihat Hatipoğlu hocamız kıymadı. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere Lübnan'dan gelen din adamı kıymıştır.

??3- Hatipoğlu hocamız 20 dakika gibi bir süre İslam dini hakkında bilgi verip misafirlerle dua etti. Bütün misafirler de içten bu duaya katıldılar.

??4- Gelen konukların giydikleri elbiseler şahsi tercihleridir.

??5- Hocamız nikah töreninde toplam yarım saat kaldı. Duadan sonra muhterem eşiyle salondan ayrıldılar.

??6- Bu katılım karşılığında maddi hiç bir şey asla konuşulmamıştır.

??7- Hocamızın her zeminde dinimizi anlatmak için zemin kolladığını biliyoruz. Hiç ayrı gayri gözetmeden dini düğünümüze gelmesi bizi onurlandırdı. Çarpıtmalarda algı oluşturulması iki tarafı da üzmüştür..

??8- Son olarak, hocamızın salonu terk etmesinden sonra. Semazen ve farklı etkinlikler yapılmıştır. Düğünde insanların eğlence tercihine elbet karışamayız.