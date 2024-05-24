"Buraya Nasıl Geldik?" sergisi YUNT'ta ziyarete açıldı

Sanatçı Mike Berg'ün "Buraya Nasıl Geldik?" sergisi, Sultanbeyli'de bulunan YUNT sanat ve etkileşim alanında sanatseverlerle buluştu.

Sergide sanatçının sergi için özel üretilen "Piramit" heykelinin yanı sıra "Kafes" adlı heykeli dış mekanda beğeniye sunuluyor.

AA muhabirine konuşan YUNT kurucusu Muratcan Sabuncu, İstanbul sanat haritasını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sabuncu, "Alışılagelmiş sanat mekanlarının görülebildiği Beyoğlu'nun dışında da sanata erişilebiliyor olması, etkinliklerle etkileşimin sağlanabilmesi, sanata erişimin demokratikleşmesi için çok önemsediğimiz bir detay. Biz sergilerimizle birlikte, etkinlik programımız ve çocuk etkinliklerimizle de bu etkileşimi artırmak ve herkesin sanatla temas edebilmesini sağlayabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Sanatçı Mike Berg ise YUNT gibi güzel dizayn edilmiş bir mekan bulmanın çok sevindirici olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Sadece serginin son halini görmüyorsunuz. Burada sürecin nasıl çalıştığı da gösteriliyor. Eskizlerimi de görebiliyorsunuz. Eskizler buradaki eserlerle beraber nasıl çalışıldığını gösteriyor. Hem heykelin hem de kilimin aynı sanatsal değerde olduğunu da ifade ediyor. Kilim, aslında soyut eserleri gösterebilmem için değişik bir yöntem. Türkiye'de geleneksel sanatlar, renkleri kullanmakla ilgili bana perspektif kazandırdı."

YUNT Sanat Danışmanı Sergen Şehitoğlu ise sergi alanında izleyiciye daha çok alan açıldığına işaret ederek, "Heykelin etrafında kocaman boşluk olmasının sebebi budur. Aslında biraz o işlerle hemhal olmak, vakit geçirmek bu vakte sahip olacak bir alan sunmak istedik. O yüzden de burada kocaman bir alanın içinde onu görüyoruz. Bu durum aynı şekilde kilim için de geçerli. Yani kilimin de rahatsız ediciliği hiç yok. Dolayısıyla izleyicinin buradan verimli çıkmasını amaçladık." ifadelerini kullandı.

Serginin metinlerini küratör ve sanat yazarı Sinan Eren Erk ve küratör ve sanat yazarı Gizem Gedik yazdı.

Sanat yazarı Sinan Eren Erk, sergi için kaleme aldığı metinde sergiyi, Mike Berg'ün gelişen, dönüşen, hatta işlerin ağırlığına karşın düşünsel düzlemde göçebe sanat kariyerinin bir özeti olarak tanımlıyor.

Gedik ise serginin YUNT'ta düzenleniyor oluşunun arka planını metinde derinlemesine ele alıyor.

Yaşamını ve çalışmalarını New York, Cheney ve İstanbul arasında sürdüren Mike Berg'ün sergisi, 25 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi, YUNT'ta 8 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan "Kamusal Alanda Sanat: Katılımcılık" başlıklı çalıştay için de tartışma zemini sunacak.???????