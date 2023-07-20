Buray, sevenleriyle buluştu

Geçtiğimiz günlerde Kerkisolfej organizasyonun düzenlediği BtcTurk 10.yıl konserleri kapsamında ilk olarak Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda ardından da Altınoluk Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşan Buray, kendisini dinlemeye gelen binlerce seveniyle sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.

Aralıksız konserlerine devam ettiklerini söyleyen Buray " Yaz aylarında tempomuz daha çok artıyor. Bu durumdan da hiç şikayetçi değilim yazları sevdiklerimle birlikte geçirmek beraber şarkılar söylemek beni çok mutlu ediyor" dedi.