Buray, İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi
Kerki Solfej'in düzenlediği Açıkhava Konserleri kapsamında şarkıcı Buray, İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Konserde Buray, sahneye havadan platformla inerek geldi ve dinleyicilere görsel bir şölen sundu. Genç sanatçıya, 9 müzisyenden oluşan orkestra ve dans ekibi eşlik etti. Buray, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Kerki Solfej'in düzenlediği Açıkhava Konserleri kapsamında şarkıcı Buray, İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.
Konserde Buray, sahneye havadan platformla inerek geldi ve dinleyicilere görsel bir şölen sundu.
Genç sanatçıya, 9 müzisyenden oluşan orkestra ve dans ekibi eşlik etti.
Sahnede hayranlarını selamlayan Buray, "Çok özlemişiz. Artık Harbiye zamanı. Bizim en sevdiğimiz, masal mekanlardan biri burası." dedi.
Yaklaşık 2 saat süren konserde Buray, "Yakamoz", "Nasıl Unuturum" ve "Kimsenin Suçu Yok" parçalarının arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.
Buray, yarın da Harbiye'de sevenleriyle buluşacak.