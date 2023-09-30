Buray, BtcTurk 10. Yıl Konserleri'nde Harbiye'de sahne aldı

Şarkıcı Buray, KerkiSolfej tarafından düzenlenen BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Buray, konserde yeni albümünden parçaları da seslendirdi.

Şarkıcı Buray, KerkiSolfej tarafından düzenlenen BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

KerkiSolfejden yapılan açıklamaya göre, Buray konser öncesinde "Olmuşum Leyla" şarkısının çok beğenildiğini ifade etti.

Şarkının beklentilerinin çok yukarıda dinlendiğini aktaran Buray, "Spotify'da top 50'de yükseliyor. Radyolarda binbire vurduk. Yaz çıkışı dinleyicilerimize güzel bir hediye verdik." ifadelerini kullandı.

Dans şovlarıyla sevilen şarkılarını dinleyicilerle konserde seslendiren Buray, 17 Kasım'da 14 parçalık yeni albümünün yayınlanacağını ve albümde sürpriz isimlerin olacağını belirtti.

Buray, yaklaşık 2 saat süren konserini "İstersen" ve "Aşk mı Lazım" şarkılarıyla sonlandırdı.