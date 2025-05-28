Burak Tunçkol, Tarlasına Azerbaycan İçin Mesaj Yazdı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü traktör ve pullukla tarlasına yazdığı 'İrevan Azerbaycan'dır. Cumhuriyet Bayramın Kutlu Olsun Azerbaycan' yazısıyla kutladı. Tunçkol, "Ben bu yazıyı hem kendim hem de 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nin hissiyatını tarlaya yansıtmak için yazdım" dedi.

Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla, traktör ve pullukla tarlasına 'İrevan Azerbaycan'dır. Cumhuriyet Bayramın kutlu olsun Azerbaycan' yazdı. Yaklaşık 5 saatte yazıyı tarlaya işleyen Tunçkol, "Bildiğiniz gibi 28 Mayıs'ta kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı var. Ben de bugün burada tarlaya, traktörle ve pullukla 'İrevan Azerbaycan'dır. Cumhuriyet Bayramın kutlu olsun Azerbaycan' yazısını yazdım. Ben bu yazıyı hem kendim için hem de 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nin hissiyatını tarlaya yansıtmak için yazdım" dedi.

Azerbaycan'ın Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye yardımlarda bulunduğunu söyleyen Tunçkol, "Bize Kurtuluş Savaşı'nda destek olan Azerbaycan, ormanlarımız yandığı zaman ilk yardıma gelen Azerbaycan ve 6 Şubat depreminde ilk yardıma gelen Azerbaycan'dır. Bizim dünyadaki tek kardeş ülkemiz can Azerbaycan'dır. İrevan, bildiğiniz gibi yıllar önce Azerbaycan toprağıyken Ermenistan'a verilmiş. Bu, Türkiye'de bizim de içimizde kanayan bir yaradır. İnşallah gün gelecek İrevan Azerbaycan toprağı olacak ve aradan haritalar kalkacak ve biz Azerbaycan'la tek harita olacağız. Cenabıallah bize göstermezse bile neslimize o günleri göstereceğine inanıyorum" diye konuştu.