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Burak Aykan, BMAEK İç Taşımacılık Komitesi Başkanlığına Seçildi

Burak Aykan, BMAEK İç Taşımacılık Komitesi Başkanlığına Seçildi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Taşımacılık Komitesi'nin (WP.5) başkanlığına seçildi. Aykan, 2022'den bu yana bu grubun başkan yardımcılığını yürütüyordu.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) İç Taşımacılık Komitesi Ulaştırma Eğilimleri ve Ekonomileri Çalışma Grubu (WP.5) Başkanlığı görevine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan seçildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yazılı açıklamasında, BMAEK WP.5 Oturumunun BM Cenevre Ofisi'nde yapıldığı bildirildi.

Toplantıda Aykan'ın WP.5 Başkanı seçildiği kaydedildi.

Aykan'ın 2022'den beri bu çalışma grubunun başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin liderliği ve rehberliği altında, WP.5 kapsamındaki çalışmalar yenilikçi, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yaklaşımla BMAEK üyeleri arasındaki işbirliğini daha da arttıracak bir yönde ilerleyecektir." ifadesi kullanıldı.

WP.5'in, üye ülkeler arasında ulaştırma politikalarının uyumlaştırılmasını teşvik eden ve bölgesel kalkınmaya yönelik ulaşım altyapısının geliştirilmesine odaklanan önemli bir forum olduğu vurgulandı.

Açıklamada, BMAEK çatısı altında faaliyet gösteren WP.5'in temel hedef coğrafyasının Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Asya ve Kafkaslar gibi geniş bir bölgeyi kapsadığı bildirildi.

Türkiye'nin kurulduğu 1947'den bu yana BMAEK'nin üyesi olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

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