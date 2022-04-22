Bünyan'da yaptırılan Ebekız Ana Camii ibadete açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işbirliğinde yapımı tamamlanan Ebekız Ana Cami törenle ibadete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bünyan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde, hayırsever Abdullah Keskinkılıç'ın yapımını üstlendiği caminin açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve protokol ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükkılıç, "Kayseri, hayırseverleriyle anılan bir şehirdir. Kayseri, kamu kurum ve kuruluşlarının dayanışmasının en güzel örneklerini veren bir şehirdir. Bir berekete vesile oluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadeleri kullandı.

Özhaseki de emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başsavcı Akın tarafından camiye desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a ve hayırsever Keskinkılıç'a teşekkür plaketi verdi, cami ibadete açıldı.

Açılış sonrası Özhaseki, Büyükkılıç ile birlikte Bünyan ilçesinde esnafı ziyaret etti.