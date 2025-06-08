Bungalov Tesisinde Tartışma Kanlı Bitti

1) BUNGALOV TESİSİNDE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ VURDU

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir bungalov tesisinde A.A., tartıştığı Saltuk Buğra B.'yi tabancayla bacağından vurdu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Saltuk Buğra B., aracıyla Sakarya'dan Kartepe ilçesindeki bir bungalov tesisine geldi. Burada Saltuk Buğra B. ile A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.A., tabancayla Saltuk Buğra B.'yi bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saltuk Buğra B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırdı. Polis, A.A.'yı olay yerinde gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cadde ve tesis içerisinde çalışma yaptı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.