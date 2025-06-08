Bungalov Tesisinde Tartışma Kanlı Bitti

Bungalov Tesisinde Tartışma Kanlı Bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir bungalov tesisinde tartıştığı kişiyi bacağından vuran A.A. gözaltına alındı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.

1) BUNGALOV TESİSİNDE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ VURDU

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir bungalov tesisinde A.A., tartıştığı Saltuk Buğra B.'yi tabancayla bacağından vurdu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Saltuk Buğra B., aracıyla Sakarya'dan Kartepe ilçesindeki bir bungalov tesisine geldi. Burada Saltuk Buğra B. ile A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.A., tabancayla Saltuk Buğra B.'yi bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saltuk Buğra B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırdı. Polis, A.A.'yı olay yerinde gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cadde ve tesis içerisinde çalışma yaptı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Ferdi Zeyrek felakete adım adım gitmiş

İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Felakete adım adım gitmiş
9 bin lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti

9 bin lira ceza yiyen vatandaş, yoldaki trafik tabelasına isyan etti
Mardin'e Kurban Bayramı'nda turist akını! Yer bulamayanlar komşu kentlerde kalıyor

Bayramın gözdesi oldu! Yer bulamayanlar komşu illerde kalıyor
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler

Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş

Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.