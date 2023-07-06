Bunaltıcı sıcaklar vatandaşı endişelendiriyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Eskişehir'de bunaltıcı sıcaklar etkili oldu

Osman Çavdarlı:

"Bu sıcaklıkların sonucunda kuraklık yaşanabilir"

Semra Satır:

"Bundan 10 gün öncesine kadar şiddetli yağışlar vardı"

İsmail Yanık:

"Aman Allah herkes dikkat etsin, yanında su şişesi taşısın"

ESKİŞEHİR - Yağışlı geçen Haziran aylarının ilk haftalarından sonra aniden bastıran ve bazı ilçelerinde 42 dereceye kadar yükselen Eskişehir'deki bunaltıcı sıcaklar vatandaşı endişelendiriyor.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, yaz mevsiminin de gelmesiyle birlikte yerini bunaltıcı sıcaklara bıraktı. Her geçen gün daha etkili olduğu gözlemlenen hava sıcaklığı sonucunda vatandaşların ince giysileri tercih etmesi ve gölgelerden yürümeye çalışması dikkatleri çekti. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre Sarıcakaya ilçesinde 42 dereceye kadar ulaşan sıcaklık, bölge halkının kafasında çeşitli soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Özellikle öğle saatlerinde kent merkezinde de son derece etkili olan bunaltıcı sıcaklar, vatandaşlar arasında anormal bir durum olarak değerlendirildi. Önceki yıllarda havaların bu kadar sıcak olmadığını aktaran vatandaşlar, değişen iklim şartlarına işaret ederek ilerleyen dönemlerde kuraklık yaşanmasından endişe ettiğini belirtti.

"Bu sıcaklıkların sonucunda kuraklık yaşanabilir"

Eskişehir'de yaşayan Osman Çavdarlı, bu sıcaklıklar sonucunda ilerleyen yıllarda gıda ürünleriyle ilgili sıkıntı yaşanabileceğini söyledi. Değişen iklim şartlarıyla birlikte hava şartlarının zorlayıcı hale gelmeye başladığını ifade eden Çavdarlı, "Bu sıcaklıkların sonucunda kuraklık yaşanabilir. Önümüzdeki yıllarda hububat ürünlerimiz ile gıdada tehlike yaşanabilir. Buğdaydır, arpadır, yulatfır, mercimektir, nohuttur ve bunun gibi diğer ürünlerimiz yağış olmayınca yetişmez. Böyle olursa diğer ülkelerle ithalat sorunumuz ortaya çıkar. Onu da tabii ki dövizle alıyorsunuz. Yani böyle olursa ekonomik sıkıntılar da arka arkaya gelebilir diye düşünüyoruz. Zaten 29, 30 ve 31 derecelerde bile durum çok vahim. Hava sıcak, evde bile yatılmıyor. Bir de nem oranı arttı. Daha önceden Eskişehir'de bu kadar baraj yoktu, hava biraz kuruydu. Şu an ise barajların da artmasından dolayı havadaki nem oranı yükseldi. Bu sıcaklıklar endişe verici. Hava şartları sebebiyle tişört giymeye devam ediyoruz, gömlek veya keten kullanıyoruz. Kafamızın da kel olması nedeniyle güneşe bir kaptırırsak sıkıntı olur. Öğle saatlerinde dışarı çıkmamak lazım. Tabii ki çocuklarımız çok çıkıyor, buna dikkat etmeliyiz. Kafamıza güneş geçtiği zaman hastaneye gidip serum taktırmamız bile gerekebilir. O yüzden önlem almakta fayda var" dedi.

"Bundan 10 gün öncesine kadar şiddetli yağışlar vardı"

Hava sıcaklıklarının yükselmesi sonucunda Hamamyolu Caddesi'nin eskisine göre daha durgun olduğunu belirten Semra Satır, yaklaşık 2 hafta önce etkili olan şiddetli yağışlara dikkat çekti. İklim şartlarının da değişmesi sebebiyle havanın ön görülemeyecek durumda olduğunu anlatan Satır, "Şu an çarşı boş sayılır, havalar sıcak. Daha 2 gün önce burası çok iyiydi, daha kalabalıktı. Herhalde millet sıcaktan dolayı çıkmıyor. Hava bayağı bir sıcak, daha da yükseleceğini söylüyorlar. Havanın bir türlü ortasını bulamıyoruz. Bundan 10 gün öncesine kadar şiddetli yağışlar vardı, şimdi de sıcaklar başladı. Duyumlar alıyoruz, İran sıcakları gelecek diyorlar. Sıcaklıkların 40-50 dereceleri bulacağını söylüyorlar. Eğer ki durum böyle olursa herhalde kimse sokağa çıkamaz. Anca işi olan çıkar. Çoluk, çocuk bile çıkamaz. Yaşlılar da çıkamaz. Tabii öyle olursa iş hayatı da durur. Eskişehir'de ise hava sıcaklığının 42 derece olması endişe verici" şeklinde konuştu.

"Aman Allah herkes dikkat etsin, yanında su şişesi taşısın"

Bunaltıcı sıcaklarda vatandaşların mutlaka yanlarında su taşıması gerektiğine vurgu yapan İsmail Yanık ise şunları söyledi:

"Dışarısı çok çok sıcak. Bu sıcaklığın daha da artacağını söylüyorlar. Afrika sıcakları, kum sıcakları gelecekmiş. Aman Allah herkes dikkat etsin, yanında su şişesi taşısın. Yakın da su fiyatları da değişir. Bu yüzden evinizden alın, tedarikli olun. Burada hava sıcak diye 7 buçuk 8 liraya su satıyorlar. Ama evden alırsanız daha uyguna geliyor. Yani kendi suyunuzu doldurup çıkın. Gerçekten iklim şartları değişti. Biz bundan 10-15 yıl öncesine kadar böyle 35 dereceleri göremezdik. Havanın ne zaman soğuyacağı karıştı, yani kışın olmayan yağışlar maşallah ilkbaharda ve yaz aylarında kendini göstermeye başladı. Tabii ki yağış güzel bir şey ancak her şey mevsiminde olsa daha iyi olur."