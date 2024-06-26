BUMKAD tarafından 'Mühendislikte Güçlenen Dünya' konferansı düzenlendi

Bursa Mühendis Kadınlar Derneğince (BUMKAD) "Mühendislikte Güçlenen Dünya" konferansı düzenlendi.

Mühendis kadınları bir araya getiren konferansta, "yapay zeka", "mühendislikte dönüşen dünya" ve "cinsiyet eşitliği" konularında alanında uzman isimlerin yaptığı konuşmalarla katılımcılar bilgilendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer ilçesindeki bir davet salonunda yapılan etkinlikte, mühendisliğin insanlık tarihinin eski dönemlerine kadar uzandığını söyledi.

Mühendisliğin, dijital çağın teknolojilerinden, sürdürülebilir enerji çözümlerine kadar her alanda insanlığın medeniyet yolculuğunda itici bir güç olduğunu belirten Bozbey, "Bu başarılarda gözden kaçırmamamız gereken çok önemli bir faktör var. Kadın mühendislerimizin katkıları. Kadın mühendislerin, mühendislik yaşamı içinde daha fazla katkı koyması, toplumsal ilerlemenin de önemli anahtarlarıdır." dedi.

BUMKAD Başkanı Ülfet Öztürk de dernek bünyesinde geliştirdikleri projelerle, Türkiye'nin tüm üniversitelerindeki kadın mühendis adaylarına destek olduklarını dile getirdi.

"Kutup Yıldızım" projesiyle 100 kadın mühendis adayının iş yolculuğuna eşlik ettiklerini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Sahadan ayrılan 18 kadın mühendisimizin tekrar sahalara dönmesini sağladık, Bursa'da başlattığımız liselerde 'Geleceğin Meslekleri ve Fütürizm' seminerlerimizle bu yıl 1870 öğrencimize dokunduk. 11 kadın mühendisimizin TEV ve BUMKAD burs fonu destekleriyle burslarını karşılıyoruz. BUMKAD bugün 12'si kurumsal 105 üyesiyle büyümeye devam ediyor. Yaptığımız faaliyetlerimiz sadece bizlerin çabası ile değil bugün bu salonu dolduran bize güvendiklerini gösteren sizler ile beraber oluyor. Bize verdiğiniz destekler için ve bizimle olduğunuz için minnettarız."

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de kadınların ekonomi içindeki payının büyüdüğüne değinerek, belediye bünyesinde çalışan kadın sayısının her zaman yüksek olmasına dikkat ettiklerini söyledi.