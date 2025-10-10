BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri Töreni 22 Ekim'de Gerçekleşecek

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneğinin (BUMİAD) her yıl düzenlediği Cumhuriyet Ödülleri töreni ve Cumhuriyet Balosu'nun 22 Ekim'de gerçekleştirileceği bildirildi.

BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, bir davet salonunda düzenlenen basın toplantısında, BUMİAD olarak Bursa'ya ve Türkiye'ye değer katmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Gümüş, 2017'den beri her yıl Atatürk'e ve onun açtığı yola inanan cumhuriyet sevdalılarına ödül verdiklerini belirterek, "Aslında bu ödül değil, nişan. 'Evet biz de sizin gibi düşünüyoruz, sizin yanınızdayız, yalnız değilsiniz.' demek için verdiğimiz ödüller bunlar." dedi.

Güneş, ödüllerin 22 Ekim'de törenle sahiplerine takdim edileceğini sözlerine ekledi.