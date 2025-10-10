Haberler

BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri Töreni 22 Ekim'de Gerçekleşecek

BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri Töreni 22 Ekim'de Gerçekleşecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD), 22 Ekim'de Cumhuriyet Ödülleri töreni ve Cumhuriyet Balosu düzenleyecek. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş ödüllerin Atatürk'e olan bağlılığı simgelediğini belirtti.

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneğinin (BUMİAD) her yıl düzenlediği Cumhuriyet Ödülleri töreni ve Cumhuriyet Balosu'nun 22 Ekim'de gerçekleştirileceği bildirildi.

BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, bir davet salonunda düzenlenen basın toplantısında, BUMİAD olarak Bursa'ya ve Türkiye'ye değer katmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Gümüş, 2017'den beri her yıl Atatürk'e ve onun açtığı yola inanan cumhuriyet sevdalılarına ödül verdiklerini belirterek, "Aslında bu ödül değil, nişan. 'Evet biz de sizin gibi düşünüyoruz, sizin yanınızdayız, yalnız değilsiniz.' demek için verdiğimiz ödüller bunlar." dedi.

Güneş, ödüllerin 22 Ekim'de törenle sahiplerine takdim edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak! Sadettin Saran ilk transferini yapıyor

İlk transferini yapıyor! Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.