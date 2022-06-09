Bulutların Üzerinde Çin Seddi Manzarası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulutların Üzerinde Çin Seddi Manzarası

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Bulutların Üzerinde Çin Seddi Manzarası

QİANXİ, 9 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Tangshan kentine bağlı Qianxi ilçesinden bir Çin Seddi manzarası görülüyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Shaohua/Xinhua)

QİANXİ, 9 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Tangshan kentine bağlı Qianxi ilçesinden bir Çin Seddi manzarası görülüyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Shaohua/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title