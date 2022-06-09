Bulutların Üzerinde Çin Seddi Manzarası - Haberler

Bulutların Üzerinde Çin Seddi Manzarası
Xinhua - Güncel
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QİANXİ, 9 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Tangshan kentine bağlı Qianxi ilçesinden bir Çin Seddi manzarası görülüyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Shaohua/Xinhua)
QİANXİ, 9 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Tangshan kentine bağlı Qianxi ilçesinden bir Çin Seddi manzarası görülüyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Shaohua/Xinhua)
Xinhua / Güncel