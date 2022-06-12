Bulgu Araştırma Başkanı Semih Turan: İlk Kez Oy Kullanacaklar Arasında "Atatürkçüyüm" Diyenlerin Oranı Yüzde 40'ın Üzerinde - Haberler

Bulgu Araştırma Başkanı Semih Turan, kendisini "Atatürkçü" olarak tanımlayan genç oranındaki artışa dikkat çekerek, "İlk kez oy kullanacaklar arasında 'Atatürkçüyüm' diyenlerin oranı yüzde 40'ın üzerine çıkıyor. Atatürkçülük, 100 yıllık bir ideoloji. Gençler, aslında böylesi eski ideolojileri sahiplenmez, daha uç akımlara yönelirler ya da liberal olurlar. Ama Türkiye'de ilk defa böyle bir sonuç çıkıyor. Atatürkçülük, aslında bir toplanma merkezi" dedi.

Semih Turan, Bulgu Araştırma'nın 15-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 26 bölgede bin 800 kişiyle yaptığı Halkın Gündemi araştırmasının sonuçlarını KRT TV'de dün yayınlanan Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında açıkladı. Araştırmada katılımcılara "Kendinizi sayacağım siyasi kimliklerden hangisi veya hangileri ile tanımlarsınız" sorusunun yöneltildiğini belirten Turan, "Kendisini 'Atatürkçü' diye tanımlayanların her geçen gün arttığını görüyoruz" diye konuştu. Turan, araştırmanın sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:

" İLK KEZ OY KULLANACAKLAR ARASINDA 'ATATÜRKÇÜYÜM' DİYENLERİN ORANI YÜZDE 40'IN ÜZERİNE"

"İlk kez oy kullanacaklar arasında 'Atatürkçüyüm' diyenlerin oranı yüzde 40'ın üzerine çıkıyor. Atatürkçülük, 100 yıllık bir ideoloji. Gençler, aslında böylesi eski ideolojileri sahiplenmez, daha uç akımlara yönelirler ya da liberal olurlar. Ama Türkiye'de ilk defa böyle bir sonuç çıkıyor. Atatürkçülük, aslında bir toplanma merkezi. Bugüne kadar görmediğimiz sonuçlar gördük bu araştırmamızda. Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi'nde İzmir Marşı görüntüsü tesadüf değil. Bir değişim görüyoruz Anadolu'da ve bu değişim Anadolu'dan büyük kentlere geliyor gibi görünüyor.

Kimlik sorusuna verilen yanıtlar şöyle; kendisini 'Atatürkçü' olarak tanımlayanlar yüzde 27,4, 'milliyetçi' olarak tanımlayanlar yüzde 25,7, 'dindar' yüzde 11,4, 'muhafazakar' yüzde 7,8. Partilere göre baktığımızda, AK Partiye oy verenler içinde kendini 'milliyetçi' olarak tanımlayanlar çoğunlukta. Yani milliyetçilik, muhafazakar ve dindardan daha önde geliyor. Milliyetçiliğe doğru bir kayma olmuş. Zaten oy kayması da var.

" BİR ADAYIN MEZHEBİ OY VERME TERCİHLERİNDE BİR BARİYER DEĞİL"

'Cumhurbaşkanı aday tercihinizde adayın mezhebi oy tercihinizi etkiler mi' sorusuna 'olumlu ya da olumsuz etkilemez' diyenlerin oranı yüzde 76,2 iken 'etkiler' diyenlerin oranı yüzde 20,7 ve 'fikrim yok' diyenlerin oranı da yüzde 3,1. AK Parti seçmeni içinde 'adayın mezhebi tercihimi etkilemez' diyenlerin oranı yüzde 66,9 iken 'etkiler' diyenlerin oranı da 29,7. Yani aslında bu konunun bir bariyer olmadığını görüyoruz. Bu, aslında sevindirici bir oran. Bir adayın mezhebi oy verme tercihlerinde bir bariyer değil.

"KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'I 2 PUAN GEÇTİ"

Mezhep bariyerini görmediğimiz gibi ilk kez gördüğümüz bir diğer sonuç; Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklama yaptıktan sonra Erdoğan'ı 2 puan geçmiş durumda. Kılıçdaroğlu 44,4 iken Erdoğan ise 42,3 görülüyor. Kararsızlar gidecek yer bulmaya başlamışlar. Ekim ayında yüzde 23 düzeyinde olan kararsızlar, mayıs ayında yüzde 13,3 olarak görülüyor. Zaten partilere göre baktığımızda da zaten AK Parti'nin oy oranı bizim çalışmamızda ilk kez 30'un altına indi. Benzer şekilde kararsızların oranı da düştü."

ANKA / Güncel