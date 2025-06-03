Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan Bisikletçiler Anma Turu Düzenledi

Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan bir araya gelen bisiklet tutkunları, spor yaparken yaşamını yitiren arkadaşlarının anısını yaşatmak için "vefa turu" düzenledi.

Aralarında Kuzey Makedonya uyruklu Renata Todova ile Bulgaristan uyruklu Renata Todorova, Nina Pironkova, Krasimira Paronova, Veselin Bitliev, Petar Markov ve Stefa Stoichev'in bulunduğu 7 bisikletçi, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan rotalarını takip ederek Türkiye'ye geldi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan grup, Edirne'de hem pedal çevirdi hem de kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti.

Tarihi noktaları ziyaret eden sporcular, kentin meşhur lezzeti tava ciğerin de tadına baktı.

Sporcuların formalarında, vefat eden arkadaşlarının fotoğrafı da yer aldı.

Renata Todova, gazetecilere yaptığı açıklamada, turlarının bir yönüyle spor, diğer yönüyle bir anma anlamı taşıdığını belirterek, "Bu turu, hayatını kaybeden arkadaşımızın anısını yaşatmak için düzenledik. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Edirne'de geçirdiğimiz zaman da bizim için çok anlamlıydı." dedi.

Todova, Edirne'yi çok beğendiklerini ifade etti.

Sporcular, Edirne turunun ardından Bulgaristan'a dönmek üzere pedal çevirmeye devam etti.