Bulgaristan, Ukraynalı sığınmacılar için AB'den 148 milyon avronun üzerinde destek aldı

Bulgaristan'a, ülkede ağırladığı Ukraynalı sığınmacılar için Avrupa Komisyonunun Mülteciler İçin Uyum Yardımı Aracı (CARE) üzerinden 148 milyon avrodan fazla destek geldi.

Bulgar Ulusal Haber Ajansı'nın (BTA) haberine göre, Bulgaristan, Ukraynalı sığınmacıların yerleştirilmesi ve topluma uyum sağlamaları için Avrupa Komisyonunun uyum fonundan 148 milyon 360 bin 870 avro aldı.

Söz konusu para, ülkedeki Ukraynalıların gıda, yerleştirme, sağlık, eğitim, istihdam ve diğer ihtiyaçları için kullanılacak.

Resmi verilerine göre, Bulgaristan'da 35 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 96 bin Ukraynalı sığınmacı bulunuyor.

Bulgaristan hükümeti, Ukraynalı sığınmacıları (52 bin) ağırlayan otel sahiplerine her bir kişi için günlük 20 avro destek veriyor.

Hükümet ayrıca bir kereye mahsus her sığınmacıya 192 avro para ödüyor.

Avrupa Komisyonu, Polonya'ya 562 milyon avro, Çekya'ya 283 milyon avro, İspanya'ya 434 milyon avro, Macaristan'a 299 milyon avro, Romanya'ya 450 milyon avro ve Slovakya'ya 209 milyon avro ödeme yaptı.

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