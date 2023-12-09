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Bulgaristan, Ukrayna'ya Askeri Yardım Sağlama Kararını Onayladı

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Bulgaristan Parlamentosu, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirmek için askeri yardım sağlanmasına ilişkin karar tasarısını onayladı. Karara göre, Ukrayna'ya taşınabilir uçaksavar füze sistemleri ve çeşitli tiplerde füzeler gönderilecek. Ayrıca Ukraynalı F-16 pilotları, eğitim için Bulgaristan hava sahasını kullanabilecek. Bu kararla birlikte, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in veto ettiği Ukrayna'ya zırhlı nakil araçlarının tedarikine yönelik anlaşma da yeniden onaylandı.

Bulgaristan Parlamentosu, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirmek için bu ülkeye uçaksavar füze sistemlerinden oluşan askeri yardım sağlanmasına ilişkin karar tasarısını onayladı.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Bulgaristan Parlamentosunun dünkü oturumunda hava savunma kapasitesini desteklemek amacıyla Ukrayna'ya sağlanacak askeri yardımla ilgili karar tasası oylandı.

Parlamento, Ukrayna'ya taşınabilir uçaksavar füze sistemlerini ve çeşitli tiplerde füzeleri içeren askeri yardım sağlanmasına ilişkin karar tasarısını 55'e karşı 147 oyla kabul etti.

Ayrıca karara göre Ukraynalı F-16 pilotları, eğitim için Bulgaristan hava sahasını kullanacak.

Parlamento, ayrıca Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in 4 Aralık'ta veto ettiği Ukrayna'ya zırhlı nakil araçlarının tedarikine yönelik anlaşmayı bir kez daha onayladı.

Radev, Ukrayna'ya zırhlı nakil aracı bağış anlaşmasını veto etti

Cumhurbaşkanı Radev, 4 Aralık'ta, Ukrayna'ya zırhlı nakil araçlarının tedarikine yönelik anlaşmayı veto etti.

Radev, parlamento üyelerinin Ukrayna'ya gerçekleştirilecek bağış hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ve Ukrayna'ya sağlanacak ekipmanın Bulgaristan için gerekliliği konusunda nesnel değerlendirme yapamadıklarını bildirmişti.

Bulgaristan'ın Ukrayna'ya zırhlı nakil araçları sağlamasına yönelik anlaşma, 8 Ağustos'ta Sofya'da ve 13 Kasım'da Kiev'de imzalanmıştı. Bulgaristan Parlamentosu, 22 Kasım'da 131 evet, 49 hayır oyu ve bir eksik oyla anlaşmayı onaylamıştı.

Parlamentonun Savunma Komitesi raporu, Bulgaristan İçişleri Bakanlığının anlaşma aracılığıyla artık ihtiyaç duyulmayan zırhlı nakil araçları, yedek parçalar ve araçların mevcut cephanesini Ukrayna'ya teslim etmesini öngörüyordu.

Kaynak: AA / Güncel

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