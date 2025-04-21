Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneğinin yeni genel merkez binası törenle açıldı

İstanbul'da faaliyet gösteren Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneğinin (BULTÜRK), yeni genel merkez binası törenle hizmete açıldı.

Fatih'teki genel merkez binasının önündeki törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türk dünyasından bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan törende konuşan Soylu, dünyanın Türklere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Soylu, Türkiye olmadan yeni bir dünyanın kurulamayacağını dile getirerek, "Adalet, merhamet ve vicdan terazisini doğru kullanan tek millet biziz. Türk-İslam sancağı, yeniden dünyanın umudu olacaktır. Bu bina, sadece bir yapı değil, bir duruştur, bir bayraktır. Allah, BULTÜRK'ün yolunu açık etsin." diye konuştu.

BULTÜRK Genel Başkanı Rafet Ulutürk ise bu binanın sadece bir dernek merkezi olmadığını belirtti.

Ulutürk, merkezin Türk dünyasının kalbinin atacağı bir mekan haline geleceğini kaydetti.

Genel sekreter Alptekin Cevherli, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

???????Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BGSAM) Başkan Vekili Nevzat Öztürk'ün duasının ardından bina hizmete açıldı.