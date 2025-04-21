Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
Francis'in ardından Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday

Francis sonrası yeni Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneğinin yeni genel merkez binası törenle açıldı

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneğinin yeni genel merkez binası törenle açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da faaliyet gösteren Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneğinin (BULTÜRK), yeni genel merkez binası törenle hizmete açıldı.

İstanbul'da faaliyet gösteren Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneğinin (BULTÜRK), yeni genel merkez binası törenle hizmete açıldı.

Fatih'teki genel merkez binasının önündeki törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türk dünyasından bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan törende konuşan Soylu, dünyanın Türklere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Soylu, Türkiye olmadan yeni bir dünyanın kurulamayacağını dile getirerek, "Adalet, merhamet ve vicdan terazisini doğru kullanan tek millet biziz. Türk-İslam sancağı, yeniden dünyanın umudu olacaktır. Bu bina, sadece bir yapı değil, bir duruştur, bir bayraktır. Allah, BULTÜRK'ün yolunu açık etsin." diye konuştu.

BULTÜRK Genel Başkanı Rafet Ulutürk ise bu binanın sadece bir dernek merkezi olmadığını belirtti.

Ulutürk, merkezin Türk dünyasının kalbinin atacağı bir mekan haline geleceğini kaydetti.

Genel sekreter Alptekin Cevherli, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

???????Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BGSAM) Başkan Vekili Nevzat Öztürk'ün duasının ardından bina hizmete açıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.