Bulgaristan, Türkiye ve Romanya İş Forumu'nda Buluştu

Bulgaristan, Türkiye ve Romanya iş çevrelerinden temsilciler Bulgaristan'ın tatil merkezi Bansko'da Türk yatırımı olan bir otelde düzenlenen Balkan İş Forumu'nda bir araya geldi.

Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bulgaristan Yatırımlar Ajansının ortaklaşa düzenlediği Balkan İş Forumu'nda, "Balkanlar'da Ticaret ve Yatırım Fırsatları" ile "Teknoloji, İnovasyon, Düzenleyici Yasal Çerçeve ve Finansman" başlıklı iki panel düzenlendi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan-Türkiye ilişkilerinde her alandaki gelişmelere büyük önem verdiklerini belirterek, "İki ülke arasında büyük bir potansiyel mevcut." dedi.

Bulgaristan'da göreve başladıktan sonra bu ülkede çalışan Türk iş insanları ile ilk kez buluşma fırsatı bulduğuna işaret eden Uyanık, "Bulgaristan ile Türkiye arasında ticari ilişkiler sürekli gelişiyor, ticaret hacmimiz büyüyor. Türk iş insanlarımızın burada 2,5 milyar avro ötesinde bir yatırımı var. İki ülke arasında büyük bir potansiyel mevcut." ifadelerini kullandı.

Var olan potansiyelin aşılması için ortadan kaldırılması gereken sıkıntılara da değinen Uyanık, "Özellikle işgücü temininde firmalarımız zorluklarla karşılaşıyorlar. Esasen bu sadece Türk firmaların değil, Bulgaristan'da yatırım yapmak isteyen tüm firmaların karşılaştığı bir güçlük. Biz, tüm temaslarımızda vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bulgar makamların bu konunun bilincinde olmaları ve adım atma yönünde istekli olmalarından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Uyanık, iş gücünün ötesinde de ayrıca vize alma ve çalışma izinlerinin verilmesinde sorunların yaşandığını aktardı.

Uyanık, "Tüm bu sıkıntılar aşıldığı taktirde, buradaki yatırım ortamının çok daha olumlu olacağı, cazip hale geleceğine eminiz." diye konuştu.

2 bin 500 Türk şirketi Bulgaristan'da

Forumda konuşan Bulgaristan İnnovasyon ve Büyüme Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov, "Bulgaristan'da 4 bin 500 iş yeri sağlayan 2 bin 500 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Zira ülkemizin bazı bölgelerinde halkımız Türk yatırımcıların sağladığı istihdam sayesinde geçiniyor." dedi.

Türkiye ve Romanya'nın, Bulgaristan'ın öncelikli iş ortakları olduklarına işaret eden Yakimov, "Bugün artık hem Türkiye hem Romanya ile ekonomik ilişkilerimiz olağanüstü bir düzeydedir." ifadesini kullandı.

BULTİŞAD Başkanı Burhan Nemutlu, kurumun kurulduğu 2012 yılından bu yana yoğun ve başarılı faaliyet gösterdiğini belirterek, Bulgaristan'da Türk sermayeli şirketlerin yarısından fazlasının BULTİŞAD'ın üyesi olduğunu aktardı.

Komşu Bulgaristan

DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Mustafa Zeki Sarıbekir de Türkiye'nin komşularına değinerek, "Baktığımız zaman, sadece Bulgaristan için 'komşu' deriz. Bugün Türkiye'de 85 milyon insana sokakta sorduğunuz zaman, 'Hangi ülke komşudur' diye, 'Bulgaristan' der. Bulgaristan bizim hem Avrupa'ya açılan hem de dünyaya açılan kapımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda Türkiye'nin Bulgaristan için 85 milyonluk, Orta Doğu'ya da açılan bir pazar olduğunu belirten Sarıbekir, "Sinerji yaratmamız lazım. Bu gibi toplantılarda büyük fırsatlar var." diye konuştu.

DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Kübra Orakçıoğlu Kazan, Bulgaristan-Türkiye ticaret hacminin hep artışta olduğuna işaret ederek, "Yaklaşık 2 bin 500 Türk firmamız bugün Bulgaristan'da ve birçok kişiye istihdam sağlıyor." dedi.

Bansko Belediye Başkanı Stoyço Banenski gsğ Bulgaristan, Türkiye ve Romanya'nın iş insanlarının bir araya gelmesinin büyük olanaklar sağladığını ve karşılıklı yarar sağlayacak fırsatların habercisi olduğunu dile getirdi.

Bulgaristan, Türkiye ve Romanya'yı temsilen 250'yi aşkın iş insanının hazır bulunduğu forum, yüz yüze yapılan iş görüşmelerinin ardından sona erdi.