Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 'proje ön teklif' başvuruları başladı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığının ulusal otoritesi olduğu Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) Programı'nın "PO5-Vatandaşlara Daha Yakın Bir Avrupa" projesi kapsamında sağlanacak hibeler için proje ön teklif başvuruları başladı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığının ulusal otoritesi olduğu Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) Programı'nın "PO5-Vatandaşlara Daha Yakın Bir Avrupa" projesi kapsamında sağlanacak hibeler için proje ön teklif başvuruları başladı.

AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam ettiği vurgulandı.

34 milyon avro bütçesi olan program kapsamında Edirne ve Kırklareli illeri ile Bulgaristan'da Hasköy, Yambol ve Burgaz idari bölgelerinde bulunan kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim kurumları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları gibi kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların ön teklif sunabileceği bildirildi.

Açıklamada, işbirliği programının Bulgaristan ile yaklaşık 20 yıldır işbirliği içinde gerçekleştiğinin altı çizilirken, 2021-2027 dönemi için hazırlanan Bölgesel Strateji kapsamında temel hedefin bölge ekonomisini dijital ve yeşil dönüşüme dayalı olarak güçlendirmek olduğu ifade edildi.

Başvurular 24 Temmuz'a kadar

"Yerel Ekonominin Rekabet Gücünün Artırılması ile Dijital ve Yeşil Dönüşüme Dayalı Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Ekonomik Büyüme" stratejik amacı kapsamında Edirne ve Kırklareli'nin 13,4 milyon avro tutarında hibeden yararlanabileceği aktarıldı.

Proje ön teklif çağrısı altında rekabet edebilirlik ve iş çevresi, yerel ekonominin dijitalleşmesi ve iklim nötr hale getirilmesi, istihdam edilebilirlik ve emek piyasası uyumu, turizm, turizm potansiyeli olan doğal değerlerin yönetimine yönelik ekosistem uygulamaları ve hizmetleri başlıkları altında proje ön tekliflerinin kabul edileceği belirtildi.

Açıklamada, proje teklif bütçesi için en düşük tutarın 500 bin avro, en yüksek tutarında da 1 milyon avro olduğu aktarıldı.

Proje ön teklif başvurularının 24 Temmuz'da sona ereceği, başarılı bulunan başvuru sahiplerinden de sonraki aşamada kapsamlı projelerini hazırlamaları isteneceği vurgulandı.

Proje ve başvuru detaylarına, "cbc.ab.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.