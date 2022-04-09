Bulgaristan, Türk şoförü tokatlayan polisi açığa alıp, soruşturma başlattı

BULGARİSTAN'da Türk TIR şoförü Muhsin Kazan'ı (52) hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle durdurup rüşvet isteyen, vermeyince de tokatlayan polis ile yanındaki ekip arkadaşı hakkında soruşturma yapılması için Bulgaristan Sofya Bölge Savcılığı, İçişleri Bakanlığı'na yazı gönderdi. Talimat üzerine 2 polisi açığa alan Sofya Emniyet Müdürlüğü, telefonla ulaştığı Kazan'ı da ifadesine başvurmak üzere davet etti.

Türkiye'de uluslararası nakliyat firmasında TIR şoförü olarak çalışan Muhsin Kazan, Almanya'ya götürdüğü tekstil ürünlerini boşaltıp, ülkeye dönmek için yola çıktı. Kazan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında otoyolda ilerlerken polisler tarafından hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle durduruldu. Muhsin Kazan, aracından inip, polis otosunun yanına gitti. Para cezasını keseceğini söyleyen Bulgar polisi, rüşvet istedi. Polis, rüşvet vermek istemediğini söyleyen Kazan'a tokat attı. O anlar, Kazan'ın kullandığı TIR'ın güvenlik kamerasına yansıdı.

28 yıldır TIR şoförlüğü yaptığını ilk kez başına böyle bir olay geldiğini ifade eden Kazan, büyük üzüntü yaşadığını söyledi. İki çocuğu bulunan Kazan, arkadaşları ile birlikte Bulgaristan'da yaşadıkları sorunları içeren bir rapor hazırlayacaklarını ve Sofya Büyükelçiliği'ne sunacaklarını belirterek, "Ayrıca elçiliğimiz aracığıyla konuyla ilgili avukat tutacağım. Hukuk mücadelesini devam ettireceğim, polisler hakkında şikayetçi olacağım. Ayrıca polislerle ilgili maddi ve manevi tazminat davası açacağım" diye konuştu.