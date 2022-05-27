Bulgaristan sınırında oluşan tır yoğunluğu normale döndü - Haberler

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında soğuk zincir taşıması yapan tırların oluşturduğu trafik yoğunluğu, Bulgaristan'ın sistem değişikliğinden kaynaklı aksaklığın giderilmesiyle sona erdi.

Bulgaristan, sınırdaki özel şirketlerin işlettiği sebze meyve analiz laboratuvarlarının devletin kontrolünde işletilmesine karar verdi. Bu kapsamda sistem değişikliğine ve revizyona gidildi. Bu süreçte Türk tarafından, sınırlı sayıda frigolu tabir edilen tır geçişine izin verildi. Bu nedenle Türkiye tarafında frigolu araçların bekleme süreleri de arttı.

Sistem değişikliğinin tamamlanmasının ardından sınırdaki tır trafiği normale döndü.

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, AA muhabirine, Bulgaristan'daki analiz laboratuvarında revizyondan kaynaklı aksama dolayısıyla tır trafiğinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bugün itibarıyla araç trafiğinin normale döndüğünü ifade eden Kavak, "Yaş sebze meyve ihracat trafiğinde şu an bir aksaklık yaşanmıyor." dedi

Sürücüler sorunun çözülmesinden mutlu

Ukrayna'ya domates taşıyan Serkan Özçelik de Bulgaristan tarafından kaynaklanan sorun nedeniyle bir gün boyunca aksaklık yaşandığını anlattı.

Romanya'ya yük götüren Bülent Hüseyinoğlu, dün görüştüğü arkadaşlarının çıkış için uzun saatler beklediğini öğrendiğini, sorunun çözülmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Limon taşıyan Mithat İncir de müdahalenin ardından tır geçişinin normale döndüğünü kaydetti.